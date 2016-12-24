Президент России наградил жителей Мордовии

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Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена начальник цеха – осеменатор акционерного общества «Агрофирма «Октябрьская» Марина Николаевна Игуменова.
Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено оператору машинного доения общества с ограниченной ответственностью имени Ильича Валентине Александровне Мартышкиной.
За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждены Павел Леонтьевич и Елена Анатольевна Барановские.
За заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации» присвоено лесничему Кочкуровского участкового лесничества государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Березниковское территориальное лесничество» Василию Алексеевичу Русяйкину.
Кроме того, распоряжением Президента Российской Федерации за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена учителю технологии муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа Саранск Меньшовой Наталье Александровне.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почётной грамотой Президента Российской Федерации награждена советник отдела Департамента по управлению делами ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» Марина Дмитриевна Мартынова.
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