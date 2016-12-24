В Мордовии началась уборка зеленого горошка: урожайность составляет 62 центнера с гектара

Новости

О стартовавшей  в республике  уборке урожая сообщил председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.

«Стартует уборка урожая с полей нашей республики. Сегодня провел совещание по подготовке к уборочной кампании, рассмотрели планы по организации работ и оценили потенциальные объемы урожая. 

Уже началась уборка зеленого горошка. В текущем сезоне засеяно 1840 гектаров под эту культуру, основной объем приходится на Ромодановский и Лямбирский районы. На сегодняшний момент с площади 159 гектаров убрана 1000 тонн. Урожайность составляет 62 центнера с гектара.

Сейчас особенно важно соблюдать технологию сбора бобовых, чтобы обеспечить высокое качество и сохранность продукта до его консервации».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
День России

Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой

Налоговый учет

В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя

Здравствуй, мама»

Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»

1
Заказать рекламу
1
1
1