В Мордовии началась уборка зеленого горошка: урожайность составляет 62 центнера с гектара

День России
Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
О стартовавшей в республике уборке урожая сообщил председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.
«Стартует уборка урожая с полей нашей республики. Сегодня провел совещание по подготовке к уборочной кампании, рассмотрели планы по организации работ и оценили потенциальные объемы урожая.
Уже началась уборка зеленого горошка. В текущем сезоне засеяно 1840 гектаров под эту культуру, основной объем приходится на Ромодановский и Лямбирский районы. На сегодняшний момент с площади 159 гектаров убрана 1000 тонн. Урожайность составляет 62 центнера с гектара.
Сейчас особенно важно соблюдать технологию сбора бобовых, чтобы обеспечить высокое качество и сохранность продукта до его консервации».
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Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
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