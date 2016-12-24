Мэр Саранска ответил на вопросы жителей города

7 июля в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте в прямом эфире на вопросы жителей отвечал Глава городского округа Саранск Игорь Асабин.

Больше всего поступило вопросов, касающихся ремонта дорог. В частности, горожан интересовало, когда будет благоустроено дорожное полотно по ул. Ульянова и далее к Мордовскому республиканскому кожно-венерологическому диспансеру и Республиканскому онкологическому диспансеру.

«Сейчас на этом участке идут ремонтные работы. Муниципальным предприятием «СпецСервис» проведен полный комплекс подготовительных работ к укладке асфальта. Ожидаем, что в ближайшее время асфальт там будет уложен», - отметил Игорь Асабин.



Мэр столицы Мордовии добавил, что всю необходимую информацию о ремонте дорог можно найти на официальном сайте Администрации городского округа Саранск.

Шла речь и о благоустройстве ЖК «Восточный».

«Постоянно находимся на связи с жителями жилищного комплекса. Взаимопонимание у нас есть. То, что можно было сделать оперативно, мы сделали. Включено освещение, высажены саженцы сосны. К сожалению, часть зеленых насаждений не прижились. Погибшие деревья будут заменены. Но есть те моменты, которые требуют глобальных решений и немалых средств. Такие, как строительство спортивной площадки. Все эти вопросы постепенно будут решаться», - объяснил Игорь Асабин.

По-прежнему многие горожане жалуются на увеличение интервала движения общественного транспорта. В качестве одной из причин мэр назвал дефицит водителей и кондукторов, который обострился в связи с сезоном отпусков. Еще одна причина – техническая неисправность транспорта.

«Поставлена задача усилить внимание к вопросу технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Увеличена зарплата водителей. Кроме того, силами муниципального предприятия «ГЭТ» впервые за несколько лет создана группа, в которой обучают водителей, чтобы потом эти ребята могли выйти на линию. Вопросы, связанные с общественным транспортом, регулярно держим на особом контроле», - пояснил мэр Саранска.

Полную версию прямого эфира можно посмотреть по ссылке https://clck.ru/34uVty.