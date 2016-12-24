Единороссы республики выдвинули кандидатов на дополнительные выборы

В ходе прошедшего 6 июля заседания президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» состоялось выдвижение кандидатов на дополнительные выборы в Государственное Собрание РМ и Совет депутатов городского округа Саранск.



В единый день голосования, 10 сентября 2023 года, в республике пройдут дополнительные выборы в Госсобрание Мордовии и Совет депутатов Саранска. Они состоятся в связи с досрочным сложением полномочий депутата парламента республики по Луховскому одномандатному избирательному округу № 16 и в связи с освободившимся мандатом в городском Совете депутатов по Энергетическому одномандатному избирательному округу №10. Кроме того, 10 сентября дополнительные выборы пройдут в 13 муниципальных районах, где будет замещено 29 мандатов.



Говоря о текущих задачах Мордовского регионального отделения партии в рамках предстоящего избирательного цикла, Глава Мордовии, секретарь регионального отделения партии Артём Здунов подчеркнул, что «Единая Россия» - крупнейшая партия в регионе и она должна показать образцовый пример проведения избирательной кампании строго в рамках правового поля, без нарушений избирательного законодательства, консолидируя этим другие политически активные силы в республике на конструктивную работу на выборах.



«От того, насколько профессионально каждый из нас будет выполнять работу, зависит ход всей избирательной кампании. Поэтому очень важна предельная концентрация на организационной деятельности регионального штаба»- сказал Артём Здунов.



Он отметил, что в этом году Президиум Генерального совета «Единой России» утвердил новое положение о порядке проведения предварительного голосования - оно было проведено полностью в электронном формате. Перед кандидатами, ставшими лидерами предварительного голосования, стоит задача - победить на дополнительных выборах в единый день голосования 10 сентября. Для этого необходима эффективная работа с избирателями, проведение встреч, непосредственное общение, неподдельный интерес к насущным проблемам людей, заинтересованность в их скорейшем решении. Важно проведение встреч партийного актива, кандидатов и действующих депутатов всех уровней с избирателями на выборных территориях.



Артём Здунов обратил внимание на то, что ключевое направление работы партии, ее актива и кандидатов – выполнение народной программы. Это основной программный документ партии, с которым она одержала победу на выборах в 2021 году. Наши кандидаты просто обязаны выйти к людям с тем, чтобы рассказать им о том, что уже сделано партией и что реализуется сейчас. С этой целью необходимо усилить качество работы сети общественных приемных партии, депутатских фракций в республиканском парламенте и городском совете депутатов, организовать конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации по освещению партийных мероприятий в рамках избирательных кампаний.



Артём Здунов считает, что большое внимание необходимо уделять работе с молодежью. В республике есть лидеры молодежного движения, на которых надо опираться в работе, организовывать совместные массовые мероприятия. Необходимо усилить работу регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в партийной повестке.

Одними из важных направлений в работе должны оставаться - привлечение грантовых средств и практика добрых дел.



Необходимо проводить разъяснительную работу с активом и сторонниками партии по активному использованию электронных партийных ресурсов.



Артём Здунов подчеркнул, что избирательная кампания проходит в сложное, рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа.



Приоритетные задачи включают планирование и выстраивание технологий работы с ветеранами СВО, организацию помощи и сопровождения бойцов, привлечение их к организации гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. Важно продолжать работу по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан. «Каждое обращение участников СВО и членов их семей должно быть на контроле».



«Нашей целью является прозрачная, конкурентная, созидательная выборная кампания в регионе. Необходимо провести избирательную кампанию достойно и безукоризненно. Это должна быть честная и убедительная победа»,- заключил Артём Здунов.



В ходе тайного голосования Президиум регполитсовета единогласно поддержал кандидатуры ректора Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева Дмитрия Глушко, выдвинутого на дополнительные выборы в Государственное Собрание республики и участника СВО Ивана Михеева, выдвинутого на дополнительные выборы в Совет депутатов городского округа Саранск.



На заседании были приняты предвыборные программы регионального отделения партии на дополнительных выборах в Госсобрание региона и Совет депутатов Саранска, назначены уполномоченные представители избирательного объединения « Мордовское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».