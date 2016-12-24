Вслед за «Стартом» купаться стало небезопасно и на Луховском пруду

Налоговый учет
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Управление Роспотребнадзора по РМ продолжает осуществлять мониторинг за состоянием водных объектов, используемых в рекреационных целях.
На период купального сезона 2023 года предусмотрено исследование по 70 проб воды на санитарно-химические, паразитологические показатели, 140 проб на санитарно-микробиологические показатели, 70 проб почвы (песка) рекреационных зон водоемов на санитарно-химические,санитарно-микробиологические и паразитологические показатели.
По данным ведомства на 6 июля, по результатам проведенного мониторинга исследованные образцы проб воды и почвы водоемов «Зеленая роща», «Лесное озеро» по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН.
Пробы воды водоемов «Старт» и «Луховский» не соответствуют по микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям.
На водоемах, не отвечающим требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, купаться запрещено, так как это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
Информация о состоянии водных объектов доведена до балансосодержателей, предложено установить предупредительные аншлаги «Купание запрещено» на водоемах «Старт» и «Луховский».
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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