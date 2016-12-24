В Саранске появился первый диагональный пешеходный переход

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин.

«На встрече членов экспертного клуба «Моя Мордовия» с Главой РМ Артёмом Здуновым, в котором я принимал участие, было предложено установить в Саранске экспериментальный диагональный пешеходный переход.

С сегодняшнего дня диагональный пешеходный переход организован на перекрестке улиц Б. Хмельницкого и проспекта Ленина.

На данном участке интенсивное пешеходное движение, теперь пешеходам удобнее переходить через дорогу на другую сторону улицы.

Разметка на диагональных переходах отличается от обычной. Она нанесена пунктирными линиями красного цвета, обладающими светоотражательным эффектом. Это позволяет автомобилистам и пешеходам безопасно передвигаться в темное время суток.

Это первый диагональный пешеходный переход в Саранске, в дальнейшем будут рассмотрены и другие участки дорог, где возможно применение таких переходов».