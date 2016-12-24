В Мордовии планируется открыть Федеральный центр развития биотехнологий

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5 июля в Москве состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Ключевой темой встречи стало создание в республике Федерального центра развития биотехнологий.

В настоящее время биотехнологические лекарственные препараты являются самым эффективным способом лечения широкого круга заболеваний. Независимость от зарубежного сырья при производстве таких лекарств - приоритетная задача. Будущий Центр развития биотехнологий обеспечит полный цикл производства, гарантирует лекарственную безопасность России. Медпрепараты для жителей страны должны быть доступны и не зависеть от зарубежных поставщиков.

Обсуждались также вопросы подготовки специалистов в этой области на базе МГУ им. Н.П. Огарева, где работает профильная кафедра. Во встрече приняли участие председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый и ректор Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко.

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