Дмитрий Поздняков возглавил Федерацию бокса Мордовии

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5 июля в Саранске прошло общее собрание Федерации бокса Мордовии, в котором принял участие Председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков.
«Бокс играет значимую роль в спортивной жизни нашей республики. В Мордовии более 2 тысяч человек занимаются боксом, более половины спортсменов – на профессиональном уровне», – подчеркнул Дмитрий Поздняков.
В 2022 году сборная Мордовии завоевала 34 медали всероссийских и межрегиональных соревнований и 8 наград международных турниров. В текущем году копилка спортсменов нашего региона уже пополнилась 18 наградами. В состав сборных команд России по боксу входят семь спортсменов из Мордовии.
В регионе совершенствуется спортивная инфраструктура: увеличиваются площади для проведения тренировок, открываются новые залы, закупается современное спортивное оборудование и инвентарь.
Премьер-министр отметил, что для дальнейшего развития бокса важно на регулярной основе проводить соревнования в Мордовии, активнее участвовать в спортивных мероприятиях в регионах страны, развивать студенческий спорт: «Это приоритетные задачи для совместной работы Минспорта республики, спортивных учреждений и Федерации бокса».
Были рассмотрены вопросы досрочного прекращения полномочий председателя Федерации бокса Александра Архипова, а также правления, наблюдательного и попечительского советов общественной организации.
Новым председателем общественной организации члены Федерации бокса Мордовии единогласно избрали Дмитрия Позднякова.
Члены Федерации бокса озвучили существующие вопросы: это темы организации работы секции по боксу в ряде районов Мордовии, подготовки тренерских кадров и финансирования деятельности.
Все обращения будут рассмотрены на ближайшем заседании общественной организации под руководством премьер-министра республики.
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