Мэр Саранска в прямом эфире ответит на вопросы граждан

Наш город

7 июля в 14:30 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте в прямом эфире мэр Саранска Игорь Асабин ответит на вопросы гражан.

Задать вопрос по интересующей теме можно в комментариях под этим постом либо во время трансляции.

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