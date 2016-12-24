Мэр Саранска в прямом эфире ответит на вопросы граждан

7 июля в 14:30 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте в прямом эфире мэр Саранска Игорь Асабин ответит на вопросы гражан.

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