В Саранске открылся Центр индийской культуры

Глава Мордовии Артём Здунов 4 июля принял участие в открытии Центра индийской культуры при МГУ имени Н.П. Огарева. Центр расположен в универсальном зале «Огарев Арена», он создан, чтобы помочь студентам из Индии адаптироваться к условиям жизни в другой стране, а также познакомить жителей Мордовии с индийской культурой. Здесь будут проводиться занятия йогой, языком хинди, танцами для всех желающих.

В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 граждан Индии, это самая многочисленная группа – 30% от всех иностранных студентов вуза. С 2020 года состоялось уже четыре выпуска.



«Для нас сочень почетно открывать этот центр, - подчеркнул Глава Мордовии. - За последние три года мы нарастили наше сотрудничество, увеличили число студентов из Индии. У нас впереди научное сотрудничество в области биотехнологий, ядерной медицины. Хочу заверить родителей, которые присутствуют сегодня здесь, что Правительство республики и ректор вуза будут делать все возможное для безопасности ваших детей, для того, чтобы они получали образование мирового уровня. Спасибо за праздник, это бесценно для дружбы наших народов!»



В открытии Центра индийской культуры принял участие министр образования Посольства Республики Индия в РФ господин Субрата Дас. «Для меня большая честь быть здесь сегодня, - сказал он. - Между Россией и Индией много общего. Глава Мордовии - наш хороший друг, его знают и в нашей стране, и в Посольстве. Благодарю Артема Алексеевича и ректора Дмитрия Евгеньевича Глушко за открытие центра. Уверен, что шаги связи будут крепнуть».



«Высшее образование, культура и наука сближают народы, - подчеркнул Дмитрий Глушко. - Будем делиться добром и делать мир лучше!»



Сотрудничество университета с Индией в научной сфере расширяется. С 10 по 16 июня этого года в МГУ имени Н. П. Огарева прошла международная научно-практическая конференция «Неделя онкогинекологии». Мероприятие объединило 300 участников из России, Индии, Беларуси, Казахстана, Венгрии, Аргентины, Ирака и Йемена.



Гости мероприятия пообщались со студентами из Индии и их родителями, осмотрели зоны, рассказывающие об индийской культуре, религии, музыке, кинематографе, известных общественных и политических деятелях. Открытие центра станет важным шагом к укреплению отношений и доверия между нашими странами и народами.