Артём Здунов встретился с врачами, вернувшимися из командировки в Каланчакский район Херсонской области

В Мордовию из Каланчакского района Херсонской области вернулись медики, которые в течение месяца оказывали помощь местным жителям. Муниципальное образование в Херсонской области подшефное республике – между регионами подписано соглашение о взаимодействии. Прошедшая командировка стала для наших медицинских специалистов первой в рамках этого соглашения. В целом же, с сентября прошлого года врачи и медсестры Мордовии регулярно выезжают для оказания медпомощи военнослужащим и гражданскому населению. 23 специалиста уже поработали в Луганской Народной Республике и Херсонской области, двое из них выезжали в командировку уже по четыре раза.

4 июля с врачами, вернувшимися из Каланчакского района, встретился Глава Мордовии Артём Здунов. В первую очередь Артём Здунов поблагодарил медиков за самоотверженный труд и проявленное мужество.

«Нам необходимо поддержать жителей новых территории, постараться сохранить их жизни и здоровье. Анализ ситуации на месте, в том числе выезд в Каланчак, подтвердил: долгое время там не было даже элементарного - повсеместно дефицит врачей, не выстроена система профилактических осмотров, инфраструктура здравоохранения находится в плачевном состоянии. Не понятно, как люди жили там все эти годы, - сказал Глава Мордовии. - Для нас очень важен ваш объективный анализ ситуации. От этого будут зависеть меры поддержки района, количество специалистов, которых будем туда направлять. Здравоохранение, считаю, нужно поставить во главу угла – это и инфраструктура, и оборудование, и, конечно же, люди. Работа, которую вы провели, бесценна!»

Врачи республиканских учреждений здравоохранения рассказали руководителю региона о ситуации в медицинской сфере новых российских территорий, о том, как они взаимодействовали с херсонскими коллегами и о проделанной работе. За месяц педиатрами и хирургом осмотрено около полутора тысяч детей, почти на 90% проведена диспансеризация детского населения, необходимая вакцинация.

«Для меня стало душевной наградой, что мы смогли помочь людям, которые в нас очень нуждаются. Местные жители очень открытые, там просто потрясающий младший и средний персонал, который из-за нехватки врачей делает не только свою работу, но и врачебную. Было комфортно выполнять свою работу. Нас там очень ждут, это наши люди!» - отметила заведующая педиатрическим отделением, врач-педиатр Детской поликлиники № 2 Анна Веселова.

Терапевтический осмотр, прием у невролога и хирурга прошли почти полторы тысячи взрослых пациентов. Определены больные, которым в перспективе требуется плановое оперативное вмешательство.

«Мы оказывали амбулаторную помощь, проводили круглосуточные дежурства в стационаре, вели консультирование пациентов. Было сложно проводить диспансеризацию – у людей не хватает дополнительных обследований. Много пациентов с кардиологическими заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы. Старались помогать – назначать необходимо лечение, проводить процедуры», - рассказала участковый врач-терапевт Поликлиника № 4 с 36-летним стажем Ирина Лисина.

Медики благодарили за помощь руководство республики за возможность проявить себя и оказать помочь людям, которые в ней нуждаются, за поддержку и организацию быта. Глава Мордовии вручил каждому из них награды.

Министр здравоохранения РМ Олег Маркин сообщил также, что уже в ближайшие дни в Херсонскую область отправится следующая группа медиков Мордовии в составе семи человек, а также рефрижератор с необходимой детской вакциной.

Было отмечено, что из Каланчакского района в республику приедут дети – с 19 июля они будут проходить оздоровительные процедуры в санатории «Лесная сказка».

В завершение встречи Артём Здунов еще раз поблагодарил медиков за отзывчивость и неравнодушие. Он также обратился к первому вице-премьеру Галине Лотвановой и Олегу Маркину – с особым вниманием отнестись ко всем специалистам-медикам, выполнявшим свой профессиональный долг на новых российских территориях.