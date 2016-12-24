В Доме Республики обсудили инвестпроект по обращению с твердыми коммунальными отходами

Мордовия продолжает работу по выполнению указа Президента, касающегося стопроцентной обработки всех образующихся твердых коммунальных отходов и сокращения их захоронения.

3 июля Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочее совещание по вопросам реализации инвестиционного проекта в сфере ТКО. Проект предусматривает строительство межмуниципального комплекса по обработке отходов мощностью 180 тысяч тонн в год, межмуниципального полигона с линией компостирования мощностью 120 тысяч тонн в год и двух мусоросортировочных станций мощностью 30 тысяч тонн в год.

Как доложил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ РМ Иван Петуров, в конце июля планируется заключение контракта с подрядчиком на строительство комплекса по обработке отходов. Общая стоимость этого объекта составит 1,8 млрд. рублей, из них 1,2 млрд. - федеральные субсидии. Строительство межмуниципального комплекса позволит вывести обращение с отходами на качественно новый уровень.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков, вице-премьер Инсаф Хайруллин, руководство МинЖКХ республики и ООО «Мордовский экологический оператор».