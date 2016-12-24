В музее Эрьзи откроется выставка заслуженного художника РСФСР Владимира Павликова «На дальней станции сойду…»

6 июля в музее Эрьзи состоится открытие персональной выставки заслуженного художника РСФСР Владимира Павликова «На дальней станции сойду…». Персональная выставка художника представляет 68 избранных графических и живописных произведений, созданных почти за 50 лет творческой деятельности с начала 60-х годов минувшего века.

Произведения Владимира Павликова находятся во многих музеях и частных собраниях. В его творчестве нашли воплощение традиции русского реалистического искусства, народной культуры, веяния сурового стиля и неповторимый авторский почерк. Произведения трогают любовью и добротой самые тонкие струны души, рождая щемящее чувство ностальгии по настоящему, живому - тому, что осталось где-то на дальней станции нашей памяти…

Владимир Павликов родился в 1935 году в городе Брянске. Окончив ремесленное училище, работал слесарем в г. Чирчике Ташкентской области, затем в шахте г. Темиртау БАССР. В 1952 г. поступил в Пензенское художественное училище. После второго курса был призван в армию, затем учился у В.И. Худякова (1958–1961). Выдержав громадный конкурс, поступил в МХИ им. В.И. Сурикова (1961–1967).

По окончанию обучения возвращается в Пензу. Занимается монументально-декоративным искусством. Создает ряд графических работ, где главными героями становятся жители села Пестровка Камешкирского района Пензенской области.