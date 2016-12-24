Мордовия расширяет сотрудничество с Х5 Group

30 июня Глава Мордовии Артём Здунов встретился с руководством ведущей российской продуктовой розничной компании Х5 Group. Глава республики и представители компании осмотрели выставку продукции региональных товаропроизводителей на «Мордовия Арене», после чего состоялась торгово-закупочная сессия.

X5 Group управляет почти 22 тысячами магазинов сразу нескольких торговых сетей по всей стране. В Мордовии компания представлена 92 магазинами «Пятёрочка» и «Перекрёсток», в которых трудоустроено более 750 человек. В 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме между Республикой Мордовией и Х5 Group подписано соглашение о сотрудничестве, которое дало толчок и расширило взаимодействие с торговыми сетями ритейлера.

На выставке-дегустации Артём Здунов и вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов пообщались с товаропроизводителями, многие из которых уже сотрудничают с компанией или находятся на стадии переговоров. Среди них были представлены стартапы и небольшие фермерские хозяйства, в том числе кооператив «Мясной край», акваферма «Знатный сом», сеть магазинов «Три фермера», индивидуальные предприниматели из Большеберезниковского района, занимающиеся выращиванием клубники и вешенок. А также крупные производители – «Сармич», «МордовАлкопром», «РОСТ» («Тепличное»), «Саранский комбинат макаронных изделий» и другие.

На сегодняшний день торговые сети X5 Group тесно сотрудничают с 28 товаропроизводителями Мордовии. Продукция семи региональных поставщиков направляется в магазины за пределами региона. Товарооборот производителей Мордовии в торговых сетях компании в минувшем году превысил 5 млрд рублей.

«Такие сессии нужны, чтобы рынки наши расширялись, - приветствовал участников торгово-закупочной сессии Глава Мордовии Артём Здунов. - Кто-то уже находится в рабочем процессе – мы его ускорим, кто-то впервые начнет переговоры. Отрадно, что многие из вас работают по грантовым программам по линии Минсельхоза и Минэко – мы достигли реальных результатов. Большой плюс для нас всех то, что есть вопрос совместных закупок, доставок, логистики, то, что мы воссоздаем потребкооперацию. Потому что производители бывают крупные, бывают небольшие, а продавать надо всем, и делать это для максимального количества потребителей». Руководитель региона поблагодарил гостей из X5 Group за внимание к Мордовии.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина отметила, что сегодня сделан еще один важный шаг в укреплении сотрудничества республики и компании, это позволит продвинуть региональных сельхозпроизводителей.

«Эта торгово-закупочная сессия особенная – здесь в основном представлены малые производители, у которых чаще возникают проблемы со сбытом. Такие коммуникации очень важны – они позволяют из малых дел совершать большие. Наша задача – продвинуть местную продукцию не только внутри республики, но и за ее пределами».

Юлия Оглоблина также поблагодарила Артёма Здунова за погруженность в тему, знание каждого товаропроизводителя лично и постоянное внимание к агропромышленному комплексу.

«Мы продолжаем развиваться сами и хотим, чтобы развивались наши партнеры-поставщики. Стараемся искать и находить новые форматы – это «фермерские островки», агроагрегаторы и агроконтракты. Мы со своей стороны гарантируем объемы реализации и постоянные каналы сбыта. Нужно быть открытыми к вызовам, гибкими в решении вопросов и нацеленными на долгие партнерские взаимоотношения», - отметил вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов.

В завершение церемонии открытия торгово-закупочной сессии состоялось награждение товаропроизводителей региона и представителей Х5 Group.

Также в этот день состоялся товарищеский матч между Правительством РМ и руководством компании.