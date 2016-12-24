В Саранске муниципальные предприятия занимаются выкашиванием ядовитого борщевика

Глава Мордовии провел личный прием граждан
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
По информации Администрации города, для уничтожения сорняка используется преимущественно механический метод - сорняк искореняют тракторами. Выкашивание сегодня производится на Ремзаводе, в рп. Ялга, по улицам 1 и 2 Набережная, по ул. Серова, ул. Крылова, в пойме реки Инсар.
В саранской мэрии отмечают:
«Если вы увидели на городской территории борщевик и хотите, чтобы его убрали, звоните по телефону: 47-87-51.
Уточняем, за содержание территорий отвечает балансосодержатель и собственник земельного участка. Поэтому для локализации очагов распространения опасного сорняка необходимы совместные усилия городских служб, всех правообладателей земельных участков и жителей города».
Поделиться в соц. сетях:
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции