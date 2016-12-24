В Саранске муниципальные предприятия занимаются выкашиванием ядовитого борщевика

По информации Администрации города, для уничтожения сорняка используется преимущественно механический метод - сорняк искореняют тракторами. Выкашивание сегодня производится на Ремзаводе, в рп. Ялга, по улицам 1 и 2 Набережная, по ул. Серова, ул. Крылова, в пойме реки Инсар.



В саранской мэрии отмечают:

«Если вы увидели на городской территории борщевик и хотите, чтобы его убрали, звоните по телефону: 47-87-51.

Уточняем, за содержание территорий отвечает балансосодержатель и собственник земельного участка. Поэтому для локализации очагов распространения опасного сорняка необходимы совместные усилия городских служб, всех правообладателей земельных участков и жителей города».