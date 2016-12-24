В Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина открылась выставка «Фарфоровые истории»

Культура

В Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И. Д. Воронина (Саранская,2) открылась выставка «Фарфоровые истории». Она посвящена 105-летию музея.

Среди памятников истории и культуры, которыми обладает музей, хранится немногочисленная, но интересная коллекция фарфора. В собрании имеются изделия заводов России и Западной Европы XVIII-XX веков. На выставке представлены коллекции из высокохудожественных изделий Императорского фарфорового завода, а также продукции частных заводов - братьев Корниловых, товарищества М. С. Кузнецова и многих других.

Выставка будет работать до 30 сентября. Действует Пушкинская карта.

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