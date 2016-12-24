На сохранение лесов Мордовии выделили более 15 млн рублей

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В Мордовии реализуется региональный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В его рамках республике на 2024 год из федерального бюджета выделено более 15 млн рублей.
Эти средства буду направлены на закупку лесопожарной техники и оборудования для проведения комплексных мероприятий по охране лесов от пожаров, а также на увеличение площади лесовосстановления.
Работы по посадке деревьев планируется провести во 2 и 3 кварталах этого года. Общая площадь лесовосстановления составит 2,08 га, в том числе арендаторами лесных участков – 1,34 тыс. га.
В настоящий момент площадь лесовосстановления составляет 100% к площади вырубленных или погибших деревьев.
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