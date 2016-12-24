Игоря Комарова переназначили на должность полпреда Президента в ПФО

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Указом президента РФ от 14 мая Игорь Комаров переназначен на должность полномочного представителя главы государства в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Игорь Комаров родился 25 мая 1964 года в Энгельсе Саратовской области. В 1986 году он окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономист».
С 1992 по 2002 год Комаров работал на руководящих должностях в банковской сфере: первым вице-президентом ОАО «Акционерный банк «Инкомбанк» (1992–1998), первым вице-президентом Национального резервного банка (1998–2000), заместителем председателя правления Сбербанка России (2000–2002).
Кроме того, он был замдиректора «Норильского никеля», советником гендиректора «Ростехнологии» и президентом АвтоВАЗа. С 2015 по 2018 год Комаров возглавлял Роскосмос, а затем работал в должности заместителя министра науки и высшего образования.
В сентябре 2018 года Игоря Комарова назначили полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе.
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