Артём Здунов встретился с главой МЧС России Александром Куренковым

Глава Мордовии Артем Здунов 29 июня в Москве обсудил с главой МЧС России Александром Куренковым вопросы взаимодействия в области защиты населения и территорий от ЧС.

С начала года в республике лесных пожаров не зарегистрировано. При этом количество ландшафтных пожаров из-за нарушения правил при сжигании сухой растительности увеличилось.

Благодаря комплексу превентивных мероприятий удалось минимизировать последствия весеннего половодья. Группировка сил и средств от РСЧС на пожароопасный сезон составляет более 5,7 тысячи человек, на паводкоопасный период – почти 5 тысяч человек, более 1,4 тысячи единиц техники, в том числе 94 плавсредства.

Александр Куренков обратил внимание на качество проводимой профилактической работы. «Рейды и беседы с гражданами по правилам пожарной безопасности, уроки безопасности в детских лагерях и иные традиционные методы – обязательны. Но сейчас важно искать новые подходы, ориентированные на современные реалии. Уверен, что на уровне региона это может быть инициировано под вашей эгидой», - отметил министр.

Стороны также рассмотрели планы по совершенствованию противопожарной службы и инфраструктуры.

«В республике интенсивно развивается паломническо-туристический кластер, в Темниковском муниципальном районе предполагается увеличение турпотока до 200 тысяч человек в год, - отметил Артём Здунов. - Кроме того, в столице региона ведется строительство новых микрорайонов жилого комплекса «Восточный», общая численность жителей в них достигнет 40 тысяч человек. Важно проработать вопрос строительства новых пожарно-спасательных частей».

Главы ведомства и республики обсудили и вопросы популяризации пожарно-спасательного спорта. В августе в Саранске пройдет Чемпионат мира среди юношей и юниоров и Чемпионат мира среди девушек и юниорок. Предварительную готовность принять участие в соревнованиях уже выразили несколько стран.

«Современный пожарно-спасательный спорт – это не только соревнования, но и важнейший элемент специальной подготовки пожарных и спасателей, которые на деле демонстрируют свои профессиональные навыки и силы. Упражнения содержат элементы боевой подготовки сотрудников, а все технические средства взяты из арсенала пожарно-технического инвентаря и оборудования. Сегодня сборная команда России считается одним из лидеров. Не сомневаюсь, что в Саранске состязания будут организованы на высоком уровне!» - подчеркнул Александр Куренков.

Во встрече принял участие депутат Государственной Думы от Мордовии Василий Пискарев.