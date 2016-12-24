В Саранске 10 автомобилистов оштрафовали за парковку на газонах

Наш город

В столице Мордовии прошло очередное заседание Административной комиссии городского округа Саранск, на котором рассматривались материалы о правонарушениях по статьям Закона РМ «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия».

Как сообщает саранская мэрия, за нахождение транспортного средства на зеленой зоне, детской или спортивной площадке, на десятерых городских автомобилистов были наложены штрафы.  За это правонарушение гражданам придется выложить от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей, такие санкции предусмотрены республиканским законодательством.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
День России

Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой

Фабрика красоты

В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз

1
Заказать рекламу
1
1
1