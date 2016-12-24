В столице Мордовии рассмотрели проекты строительства новых многоэтажных жилых домов

Наш город

Мэр Саранска Игорь Асабин в телеграм сообщил о прошедшем в Администрации города заседании архитектурно-градостроительного совета.

«В Администрации г.о. Саранск состоялось заседание архитектурно-градостроительного Совета.

В мероприятии приняли участие Заместители Главы городского округа Саранск, представители Правительства РМ, Министерства строительства и архитектуры РМ, руководители структурных подразделений, архитекторы.

Обсудили архитектурно-планировочные решения Республиканского онкологического диспансера (в рамках реконструкции существующего здания). 

Также рассмотрели эскизные проекты многоэтажных жилых домов на пересечении улиц Мордовская и Республиканская, по улице Гагарина, по улице Ботевградской.  Особое внимание уделили вопросам доступности предполагаемой застройки к объектам социальной инфраструктуры  детским садам, школам, поликлиникам; благоустройству дворовых территорий    наличие детских площадок, ориентированных на разные возрастные группы и вопросам озеленения благоустроенных территорий.

Присутствующие высказали мнение, что совместными усилиями работа ГрадСовета г.о.Саранск  способствует формированию архитектурно-художественного облика города посредством возведения современных зданий и жилых комплексов, имеющих важное социальное значение».

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