В столице Мордовии рассмотрели проекты строительства новых многоэтажных жилых домов

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Мэр Саранска Игорь Асабин в телеграм сообщил о прошедшем в Администрации города заседании архитектурно-градостроительного совета.
«В Администрации г.о. Саранск состоялось заседание архитектурно-градостроительного Совета.
В мероприятии приняли участие Заместители Главы городского округа Саранск, представители Правительства РМ, Министерства строительства и архитектуры РМ, руководители структурных подразделений, архитекторы.
Обсудили архитектурно-планировочные решения Республиканского онкологического диспансера (в рамках реконструкции существующего здания).
Также рассмотрели эскизные проекты многоэтажных жилых домов на пересечении улиц Мордовская и Республиканская, по улице Гагарина, по улице Ботевградской. Особое внимание уделили вопросам доступности предполагаемой застройки к объектам социальной инфраструктуры детским садам, школам, поликлиникам; благоустройству дворовых территорий наличие детских площадок, ориентированных на разные возрастные группы и вопросам озеленения благоустроенных территорий.
Присутствующие высказали мнение, что совместными усилиями работа ГрадСовета г.о.Саранск способствует формированию архитектурно-художественного облика города посредством возведения современных зданий и жилых комплексов, имеющих важное социальное значение».
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