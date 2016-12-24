Жителей Мордовии приглашают принять участие в отборочном туре фестиваля православной и патриотической песни «Арзамасские купола»

Фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола» пройдет с 28 по 31 июля 2023 года в Арзамасе на обновленной Соборной площади.

Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Успеть отправить заявку для включения в программу нужно не позднее 1 июля 2023 года. Форма заявки размещена на сайте: arzamas.nobl.ru в разделе «Мероприятия города/Арзамасские купола».

Организаторами фестиваля являются администрация Арзамаса, Нижегородская митрополия Русской Православной Церкви, Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского, АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер».

Фестиваль состоится уже в 12 раз по благословлению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Он приурочен ко Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Проект реализуется при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива – 2023».

«Надеюсь, что фестиваль сохранит свой прежний масштаб – в прошлом году более 150 человек представляли 25 регионов России, Беларусь. Особенно приятно, что среди конкурсантов были исполнители из Донецкой народной республики», - подчеркнул глава Арзамаса Александр Щелоков.

Конкурсные выступления творческих коллективов и исполнителей, прошедших отбор, а также гала-концерт состоятся 28-29 июля. Кроме того, конкурсанты поучаствуют в торжественном освящении центрального придела кафедрального собора в честь Воскресения Христова в Арзамасе.

Справки - по тел.: 8 (83147) 7-87-76 в будние дни с 9.00 до 17.00 (время московское), е-mail: arzkupola@mail.ru.