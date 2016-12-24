В 2024 году в Мордовии капитально отремонтируют 8 учреждений в рамках нацпроекта «Культура»

26 июня в Москве состоялась встреча министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светланы Баулиной с Сергеем Обрывалиным - первым заместителем Министра культуры РФ. В ходе рабочей встречи прошло совещание по участию региона в федеральных программах развития сети учреждений культурно-досугового типа.



Поскольку Мордовия является активным участником реализации национального проекта «Культура», привлекает средства федерального бюджета и выполняет ключевые показатели нацпроекта, достигнута договоренность о капитальном ремонте в 2024 году 8 учреждений культуры региона.



Среди них:

1. Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. в Саранске

2. Конопатский сельский клуб в Старошайговском районе

3. Стародевиченский сельский Дом культуры в Ельниковском районе

4. Сельский клуб села Татарский Умыс в Кочкуровском районе

5. Пензятский сельский клуб в Лямбирском районе

6. Смольнинский сельский дом культуры в Ичалковском районе

7. Дом культуры Чукальского сельского поселения Большеигнатовского района

8. Здание Медаевского КДЦ в Чамзинском районе.