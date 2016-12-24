В 2024 году в Мордовии капитально отремонтируют 8 учреждений в рамках нацпроекта «Культура»

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В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
26 июня в Москве состоялась встреча министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светланы Баулиной с Сергеем Обрывалиным - первым заместителем Министра культуры РФ. В ходе рабочей встречи прошло совещание по участию региона в федеральных программах развития сети учреждений культурно-досугового типа.
Поскольку Мордовия является активным участником реализации национального проекта «Культура», привлекает средства федерального бюджета и выполняет ключевые показатели нацпроекта, достигнута договоренность о капитальном ремонте в 2024 году 8 учреждений культуры региона.
Среди них:
1. Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. в Саранске
2. Конопатский сельский клуб в Старошайговском районе
3. Стародевиченский сельский Дом культуры в Ельниковском районе
4. Сельский клуб села Татарский Умыс в Кочкуровском районе
5. Пензятский сельский клуб в Лямбирском районе
6. Смольнинский сельский дом культуры в Ичалковском районе
7. Дом культуры Чукальского сельского поселения Большеигнатовского района
8. Здание Медаевского КДЦ в Чамзинском районе.
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В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
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