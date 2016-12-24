Мордовия представит свои достижения на международной выставке «Россия»

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Международная выставка-форум «Россия» пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Все регионы страны представят на ней свои достижения в различных отраслях экономики. Планом выставки-форума предусматриваются Дни регионов, деловые недели, ярмарки и другие мероприятия.
Напомним, выставка организуется по поручению Президента России Владимира Путина. Оргкомитет возглавляет первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.
Глава Мордовии Артём Здунов 26 июня в Москве обсудил концепцию выставочной экспозиции республики с руководителем АНО «Дирекция Выставки Достижений XXI века» Натальей Виртуозовой. Экспозиция Мордовии отразит этнокультурное многообразие региона, а также достижения в науке, промышленности, социальной сфере.
«Главное богатство Мордовии - наши люди. Те, кто сейчас создают величие нашего края и наши известные земляки – Федор Ушаков, Патриарх Никон, Степан Эрьзя, Федот Сычков, Михаил Девятаев. Концепция экспозиции Мордовии будет выстроена именно в контексте этих славных имен уроженцев республики. Главная задача – рассказать о регионе так, чтобы посетителям выставки обязательно захотелось приехать в нашу республику», - отметил Артём Здунов.
День Мордовии на международной выставке «Россия» на ВДНХ запланирован на 27 ноября.
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