1 июля в селе Аксёново пройдет XVI Республиканский национально-фольклорный праздник «Сабантуй»

Культура

Гостей праздника ждет несколько площадок: на главной сцене в 11.00 состоится торжественное открытие праздника, развернется театрализованное представление и пройдет чествование тружеников села. Затем состоится гала-концерт с участием творческих коллективов Республики Мордовия и субъектов РФ.

На малой сцене пройдет Фестиваль творческих коллективов муниципальных районов Республики Мордовия и презентация национальных подворий регионов России.

С 10.00 также будет работать спортивная площадка, где состоится республиканская спартакиада национальных видов спорта, пройдут состязаниия по национальной борьбе на поясах кореш, гиревому спорту, армреслингу, перетягиванию каната.

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