1 июля в селе Аксёново пройдет XVI Республиканский национально-фольклорный праздник «Сабантуй»

В республике растут инвестиции в основной капитал
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
Гостей праздника ждет несколько площадок: на главной сцене в 11.00 состоится торжественное открытие праздника, развернется театрализованное представление и пройдет чествование тружеников села. Затем состоится гала-концерт с участием творческих коллективов Республики Мордовия и субъектов РФ.
На малой сцене пройдет Фестиваль творческих коллективов муниципальных районов Республики Мордовия и презентация национальных подворий регионов России.
С 10.00 также будет работать спортивная площадка, где состоится республиканская спартакиада национальных видов спорта, пройдут состязаниия по национальной борьбе на поясах кореш, гиревому спорту, армреслингу, перетягиванию каната.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз