Молодежь Мордовии - вместе с Президентом!

24 июня в Саранске на Советской площади состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих», посвященный празднованию Всероссийского дня молодежи. В течение всего дня на фестивале работало множество интерактивных площадок по самым разным направлениям, где каждый мог найти себе занятие по душе. На мобильной станции переливания крови Молодежное Правительство Республики Мордовия организовало благотворительную донорскую акцию по сдачи крови, все собранные в рамках акции средства будут перечислены в Российский фонд мира.

На главной сцене прошел концерт с известными молодежными исполнителями и награждение активной молодежи и их наставников.

Участников фестиваля приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов. «Вы - наша опора, наше будущее, - подчеркнул он. - Посмотрите - никакая погода нас не пугает. В этот день я бы хотел, чтобы мы выразили поддержку Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и благодарность за сохранение целостности нашей страны, за нашу безопасность. Ура! Дай Бог, чтобы мы жили, процветали, обеспечивали мир и порядок в нашей стране, потому что мы здесь хозяева и никого сюда не пустим!»

Руководитель республики вручил награды молодежным активистам, пожелал реализации самых смелых проектов на благо родной республики.

К молодежи обратилась руководитель Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» Виктория Дорофеева. «Мы - молодежь Мордовии - поддерживаем нашего Президента и сохраним все, что для нас дорого и свято. С нашей Родиной мы преодолеем все трудности и станем еще сильнее!» - сказала она.

От молодежи Мордовии выступил также Данила Ульянов, волонтер, участник гуманитарных миссий на Донбасс. «Наша страна должна сплотиться вокруг нашего Президента, чтобы будущее нашего государства оставалось таким же четким и ясным. Я верю в курс, который выбрал наш Президент!» - подчеркнул он.

Награды от республиканского парламента молодежным активистам вручил Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин. «Вижу, с каким настроением вы пришли сюда, и это говорит о том, что победа будет за нами, за нашей молодежью», - сказал он.

Молодежь на фестивале приветствовал участник специальной военной операции Иван Михеев. «Моя жизненная позиция не позволяла и не позволяет мне оставаться в стороне. У нас есть только один Верховный главнокомандующий - наш Президент. Мы и Президент едины!» - подчеркнул он.

Участников фестиваля поздравила также председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева.

Завершающим подарком для молодежи стали выступления известных российских исполнителей, в том числе Бьянки и Dose.



