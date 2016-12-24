Россияне поддерживают своего Президента

Многие россияне в соцсетях и мессенджерах уже выразил поддержку Президенту своей страны. Среди них как представители власти, так и блогеры, а также простые граждане. Делимся примерами.

Одним из первых высказался Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«ЛДПР поддерживает Президента! Вооруженный мятеж – измена и предательство Родины! Может быть только один выбор – с народом и Главнокомандующим!», – сообщил он.

«Сейчас разные люди будут говорить и писать много разных слов – и восторженных, и возмущенных, – пишет журналист Марина Юденич. – Мне кажется, это все уже лишнее. Идет война. На войне нет места дискуссиям и рефлексиям. важно только одно – в точности исполнить то, к чему призвал Верховный. Исполнить всем и каждому на своем посту, по мере своих возможностей. Иное – предательство».

«Я призываю каждого, кто перешел черту допустимого, осознать последствия своих действия для страны, для себя и своей семьи, – заявил гендиректор Ассамблеи народов России Александр Даркович. – Прошу вас немедленно отступиться от своих планов, вспомнить о том, для чего мы все вместе, плечом к плечу, проливаем кровь на Донбассе: Президент России поставил нам задачу любой ценой защитить наш народ от западной националистической агрессии. Невыполнение этой миссии может обернуться для простых людей катастрофой».

«С нами Бог! Главнокомандующий у нас один! Государству не нужна смута! Едины в поддержке Президента, нашей армии и каждого бойца, заслоняющего собой Россию!», – пишет член Комитета Семей Воинов Отечества Олеся Шигина.

«Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны. Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!», – поделился Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Мы вместе – мы с Президентом!