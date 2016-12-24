Артём Здунов вручил аттестаты и медали выпускникам Лицея для одаренных детей

Выпускной – особый праздник для школьников, педагогов и родителей. Праздник молодости, романтики, окончания школьного этапа и юности, начала новой взрослой жизни – когда перед молодыми людьми открыты все пути и предстоит важный выбор своего будущего. 23 июня выпускники школ, гимназий и лицеев Мордовии сказали «до свидания» школьной жизни, подарившей им знания, дружбу, первые достижения и огорчения, успехи и надежды.



В этот день в Республиканском лицее для одаренных детей аттестаты о среднем образовании и медали вручили 57 выпускникам, среди которых не только дети из Саранска и районов Мордовии, но и регионов России - Нижегородской, Воронежской, Владимирской, Омской, Ростовской областей, республик Крым и Саха. Лицей - кладезь молодых талантов. За 13 лет его работы воспитанники завоевали 385 медалей крупнейших международных соревнований.



Поздравить талантливых и перспективных девушек и юношей пришел Глава Мордовии Артём Здунов. Он отметил, что сегодня судьбоносный день - заканчивается школьная пора. Выпускники лицея преуспели в учебе и теперь вступают в большую жизнь, имея существенную основу – базу знаний лицея для одаренных детей.



«Мы живем сейчас в такое неординарное время, когда все должны сплотиться. Мы – народ, который проходил мощнейшие преграды, мы – цивилизация, и это потому, что можем сплотиться в самый нужный момент. Не все это могут сделать. Поэтому в сложные времена надо быть со своим народом. Получайте знания в лучших вузах, работайте в лучших учреждениях, создавайте свой бизнес, но всегда помните, что у вас есть малая родина, где вас ждут, - сказал руководитель республики. - Я сам это испытал. У меня из Мордовии и бабушки, и дедушки, и родители. Жизнь так сложилась – и я сюда приехал работать. И я счастлив, что оказался здесь в тот момент, когда могу быть наиболее полезен нашему народу.



Никогда не забывайте своих учителей. Пройдет время — вы поймете, сколько своей души они вам передали, сколько влили знаний и умений. Никогда не забывайте своих родителей. Помните о том, что вы нужны нам. И мы всегда будем вспоминать наших выпускников и желать, чтобы они вливались в ряды нашей большой Мордовии. Где бы вы ни были, интересуйтесь своими земляками - используйте силу Мордовии на наше общее благо. Желаю, чтобы вы достигли успеха! Достигли всего, чего вы хотите. Хотите крепкую семью – пусть она у вас будет. Хотите достойную зарплату – пусть она у вас будет. Хотите преуспеть в профессии, стать великими учеными – пусть так и будет. Только всегда оставайтесь людьми и любите нашу Родину».



Глава Мордовии вручил аттестаты и медали выпускникам Республиканского лицея, ставшим победителями и призерами заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по разным предметам.



«Образование — это только ресурс, но важно его правильно применить. Помните, что путь к большим достижениям и благополучию всегда лежит через труд и терпение, самодисциплину и силу воли. Пусть каждый день продвигает вас вперед на пути к жизни, о которой вы мечтаете. И никогда не сдавайтесь», - обратился к ребятам директор Республиканского лицея для одаренных детей Евгений Вдовин.



От лица выпускников Вячеслав Школкин, который приехал учиться в лицей из Омска, поблагодарил педагогов и родителей, а также руководство республики за возможность получить лучшее образование: «Все победы, успехи на олимпиадах, соревнованиях и конкурсах на всех уровнях принадлежат не только ученикам, но всем учителям, преподавателям и наставникам. Без них всего этого просто не было бы. Они помогали нам двигаться к цели. Они вкладывали в нас душу».



Выпускной - праздник не только лицеистов и педагогов, но и родителей, вложивших в своих детей огромные силы, помогавших и направлявших. Это праздник всех тех, кому небезразлично будущее нашей республики и нашей страны! В добрый путь, выпускники!