В столице Мордовии пройдут гастроли Юго-Осетинского государственного русского драматического театра

29 и 30 июня на сцене Государственного русского драматического театра РМ состоятся «Большие гастроли» Юго-Осетинского государственного русского драматического театра имени К. Хетагурова.

29 июня в 18:30 артисты покажут трагикомедию Николая Эрдмана «Самоубийца» (16+). Действие пьесы происходит в 20-е годы в московской коммунальной квартире, одним из обитателей которой является Семен Семенович Подсекальников, зануда и истерик.

30 июня в 18:30 зрители смогут увидеть литературно- музыкальный спектакль «Коста» (16+). Он впервые был представлен на Юго-Осетинской сцене в конце 2019 года. В тот год в Осетии отмечалось 160-летие со дня рождения Коста Хетагурова - основоположника осетинского литературного языка, поэта, художника и публициста. Наиболее тяжелый отрезок биографии Коста и взял за основу режиссер из Санкт-Петербурга Роман Габрия, который сам написал и сценарий для своей постановки. Именно о петербургской части биографии поэта и повествует большая часть спектакля. В постановке звучат стихи поэта, как на осетинском, так и русском языках.

Билеты можно приобрести в кассе Государственного русского драматического театра РМ театра , также на сайте https://grdtrm.ru/afisha.