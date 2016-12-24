Инвестиционные площадки территории опережающего развития «Рузаевка» станут больше почти на 500 гектаров

Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Комиссия Минэкономразвития России одобрила нашу заявку на расширение границы ТОР в Рузаевском районе. Это необходимо для создания дополнительных производственных площадей, все имеющиеся уже заняты действующими резидентами. За счет расширения границ нарастим объем инвестиций вдвое – до 5 млрд рублей.

Проекты новой территории:

- Расширение производства керамического кирпича - 333,8 млн рублей

- Завод по первичной и последующей (промышленной) переработке мясной продукции - 2 150 млн рублей

- Акваферма мощностью 120 тонн в год - 30 млн рублей

Наши инвестиционные проекты поддерживают партнеры из ВЭБ.РФ – спасибо большое!

С новыми инвестпроектами общее количество рабочих мест ТОР «Рузаевка» увеличится до 1200».