Председатель правления республиканского отделения Российского фонда мира ответила на вопросы жителей региона

20 июня в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте председатель правления Мордовского республиканского отделения международного общественного фонда «Российский фонд мира» Ольга Филёткина ответила на вопросы граждан.

«Российский фонд мира - одна из старейших общественных организаций России. Сейчас его филиалы работают в 53 регионах станы. Мы проводим миротворческую и гуманитарную деятельность, оказываем помощь по защите прав человека, организуем работу по поддержке социально незащищенных слоев населения, а также помогаем людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, работаем с молодежью», - пояснила в начале прямого эфира Ольга Филёткина.



С начала проведения специальной военной операции Российский фонд мира стал единым региональным фондом сбора средств для поддержки бойцов и их семей.

«На сегодняшний день собрано уже более 125 млн рублей для нужд армии. Более 25 млн – это поступления от физических лиц. Причем, есть те, кто ежемесячно перечисляет по 10-50 тысяч рублей. Серьезную материальную поддержку оказывают представители бизнеса, организации и предприятия различных форм собственности. Хочу в очередной раз выразить огромную благодарность всем нашим землякам!» - сказала Ольга Филёткина.

Как уточнила председатель правления республиканского отделения Российского фонда мира, все необходимое закупается по заявкам, поступающим из воинских частей. Обработкой заявок занимается специальная рабочая группа.

«При закупке всего необходимого всегда делаем акцент на соотношение цены и качества. Мы не можем подвести наших ребят, отправив в зону СВО то, что в скором времени может прийти в негодность. Отправляем генераторы, бензопилы, обмундирование, необходимое оборудование, квадрокоптеры и т.д. Гуманитарные грузы уходят практически каждые две недели. Фото- и видео отчеты размещаются в СМИ и в социальных сетях. Хочу поблагодарить представителей власти, военные комиссариаты республики, министерства и ведомства, волонтерские организации, которые всегда идут нам навстречу и во всем помогают. Сейчас большой пласт работы взял на себя Фонд «Защитники Отчества». Но к нам по-прежнему можно обратиться с любым вопросом. Мы находимся по адресу: город Саранск, пр. Ленина, 7. Телефон: 24-50-41. Приходите, звоните, будем рады помочь», - добавила Ольга Филёткина.



Полную версию прямого эфира можно посмотреть по ссылке - https://clck.ru/34k8V3.