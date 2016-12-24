В Саранске бесплатно покажут фильм «Дорога на Берлин»

22 июня в День памяти и скорби в кинотеатре «Россия» пройдет бесплатный показ военной драмы режиссера Сергея Попова «Дорога на Берлин» (12+). Фильм снят по мотивам повести Эммануила Казакевича «Двое в степи» и военных дневников Константина Симонова.

Действие фильма происходит в Великую Отечественную войну. Главные герои, лейтенант Огарков и рядовой Джурабаев, молодые люди, родом из разных союзных республик, совсем разные по характеру и жизненным позициям, но объединенные общей целью. Это история о человеческих взаимоотношениях, истинных нравственных ценностях, долге перед Родиной, близкими и самим собой.

Кинопоказ пройдет при поддержке киноконцерна «Мосфильм». Начало в 11.00.