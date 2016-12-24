Дмитрий Поздняков осмотрел спорткомплекс «Олимп»

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17 июня в Саранске Председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков вместе с министром спорта РМ Александром Савиловым посетил спортивный комплекс «Олимп».
 
Премьер-министр осмотрел инфраструктуру спортивного комплекса, которая в настоящее время требует проведения ремонтных работ.

Было отмечено, что развитие боевых единоборств, в частности греко-римской борьбы, дзюдо, самбо, имеет большое значение для жителей нашей республики.

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