Дмитрий Поздняков осмотрел спорткомплекс «Олимп»

17 июня в Саранске Председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков вместе с министром спорта РМ Александром Савиловым посетил спортивный комплекс «Олимп».



Премьер-министр осмотрел инфраструктуру спортивного комплекса, которая в настоящее время требует проведения ремонтных работ.



Было отмечено, что развитие боевых единоборств, в частности греко-римской борьбы, дзюдо, самбо, имеет большое значение для жителей нашей республики.