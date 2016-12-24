В Саранске рассмотрели вопросы взаимодействия с Каланчакским округом

16 июня в Саранске Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков провел рабочее совещание по вопросам взаимодействия с Каланчакским муниципальным округом Херсонской области. В совещании приняли участие члены регионального кабинета министров, а также представители ресурсоснабжающих и строительных организаций, вернувшиеся из командировки в Каланчак.

Дмитрий Поздняков заслушал отчет о результатах поездки. Премьер-министр отметил, что первоначальными задачами на подшефной территории являются восстановление инфраструктуры округа и обеспечение жизнедеятельности населения: это и инженерные коммуникации, и дороги, и подготовка многоквартирных домов и социальных объектов к осенне-зимнему периоду.

Отметим, по поручению Главы Мордовии Артёма Здунова в апреле Дмитрий Поздняков с членами регионального Правительства с рабочей поездкой побывал в Каланчакском округе Херсонской области.