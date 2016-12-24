В Саранске рассмотрели вопросы взаимодействия с Каланчакским округом

«Идите по жизни только вперед!»
Глава Мордовии Артём Здунов напутствовал выпускников 2023 года
16 июня в Саранске Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков провел рабочее совещание по вопросам взаимодействия с Каланчакским муниципальным округом Херсонской области. В совещании приняли участие члены регионального кабинета министров, а также представители ресурсоснабжающих и строительных организаций, вернувшиеся из командировки в Каланчак.
Дмитрий Поздняков заслушал отчет о результатах поездки. Премьер-министр отметил, что первоначальными задачами на подшефной территории являются восстановление инфраструктуры округа и обеспечение жизнедеятельности населения: это и инженерные коммуникации, и дороги, и подготовка многоквартирных домов и социальных объектов к осенне-зимнему периоду.
Отметим, по поручению Главы Мордовии Артёма Здунова в апреле Дмитрий Поздняков с членами регионального Правительства с рабочей поездкой побывал в Каланчакском округе Херсонской области.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов напутствовал выпускников 2023 года
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
Артём Здунов на международном экологическом конгрессе рассказал о достижениях Мордовии в органическом производстве
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»