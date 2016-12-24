Мордовия развивает взаимодействие с Крымом – в приоритете строительная сфера

15 июня на площадке Петербургского международного экономического форума-2023 делегация Мордовии встретилась с представителями Совета Министров Республики Крым.



От Мордовии во встрече приняли участие заместители Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев и Наталья Таркаева, а делегацию Крыма представили заместитель Председателя Совета министров Республики Крым, Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов и министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.



Темой встречи стало обсуждение возможного участия организаций промышленности Мордовии в строительстве объектов в Крыму. Было отмечено, что в нашей республике выпускается широкая линейка продукции для нужд строительной отрасли – цемент и бетон, сухие строительные смеси, кирпич, железобетонные и другие изделия, которые Мордовия готова предложить строителям Крыма.



Был рассмотрен вопрос возможного участия республики в форуме поставщиков в рамках Международной конференции по комплексному развитию территорий Крыма «Крым Урбан Форум», запланированной на период с 14 по 16 сентября текущего года.



По итогам 2022 года мордовскими предприятиями было заключено 20 договоров с хозяйствующими субъектами Республики Крым, по которым общий объем отгруженной продукции превысил сумму 241 млн рублей, что на 42,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.





