Мордовия развивает взаимодействие с Крымом – в приоритете строительная сфера

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15 июня на площадке Петербургского международного экономического форума-2023 делегация Мордовии встретилась с представителями Совета Министров Республики Крым.

От Мордовии во встрече приняли участие заместители Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев и Наталья Таркаева, а делегацию Крыма представили  заместитель Председателя Совета министров Республики Крым, Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов и министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

Темой встречи стало обсуждение возможного участия организаций промышленности Мордовии в строительстве объектов в Крыму. Было отмечено, что в нашей республике выпускается широкая линейка продукции для нужд строительной отрасли – цемент и бетон, сухие строительные смеси, кирпич, железобетонные и другие изделия, которые Мордовия готова предложить строителям Крыма.

Был рассмотрен вопрос возможного участия республики в форуме поставщиков в рамках Международной конференции по комплексному развитию территорий Крыма «Крым Урбан Форум», запланированной на период с 14 по 16 сентября текущего года.

По итогам 2022 года мордовскими предприятиями было заключено 20 договоров с хозяйствующими субъектами Республики Крым, по которым общий объем отгруженной продукции превысил сумму 241 млн рублей, что на 42,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.


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