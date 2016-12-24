В краеведческом музее имени И.Д. Воронина появятся голографические проекции, интерактивные стены и сенсорные панели

В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» два музея в регионе получили государственную поддержку на оснащение современным техническим оборудованием. На эти цели направили средства в размере более 27 млн руб.

Так, Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина пополнится интерактивным цифровым мультимедийным оборудованием. В конце 2023 года посетители смогут увидеть в музее голографическую проекцию Ф.Ф. Ушакова, аудиовизуальную инсталляцию неба во время военных действий со сценой воздушного боя М.П. Девятаева на советском самолете П-39 «Аэрокобра» и немецкого «Мессершмитта». Залы музея будут дополнены интерактивными стенами и сенсорными панелями.

В Ромодановском историко-краеведческом музее будут закуплены современные выставочные витрины и оборудование для фондохранилища, оргтехника для работы с автоматизированной системой Государственного каталога Музейного фонда России.

Современное оснащение музеев позволит расширить музейную аудиторию за счет посетителей не только из Мордовии, но и близлежащих регионов, представить большее количество экспонатов из запасников, в том числе уникальные предметы, сохранность которых прежде не позволяла их экспонировать.

Отметим, что в регионе оказывается квалифицированная методическая поддержка муниципальным музеям в повышении эффективности их деятельности. В апреле 2023 г. на базе Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея им. И.Д. Воронина создана рабочая группа по развитию муниципальных музеев республики, которая является для них проектным офисом.