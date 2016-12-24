Пара из Саранска приняла участие во Всероссийском свадебном фестивале

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С 12 по 19 мая на Международной выставке-форуме «Россия» проходит первый Всероссийский свадебный фестиваль. За неделю узами брака сочетаются множество молодоженов. В их числе и две пары из Мордовии – Роман Маньчев и Надежда Першина, а также Вадим Луфанин и Наталья Краснопивцева.
Роман Маньчев и его невеста Надежда 12 мая в числе первых приняли участие в масштабной свадебной эстафете. В этот день на ВДНХ состоялась самая массовая церемония бракосочетания. Перед официальной регистрацией брака, будущие молодожены вместе с гармонистами, аниматорами, цирковыми артистами и цыганским музыкальным ансамблем прошли по выставке праздничным шествием.
Церемония развернулась на главной уличной сцене выставки. Ее продолжил праздничный концерт с участием Полины Гагариной, Ирины Дубцовой и других артистов.
В заключение торжества молодоженам передали огонь всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжен в рамках торжественной церемонии старта Года семьи c участием президента Владимира Путина.
До 19 мая на выставке поженятся пары из всех федеральных округов страны, а также пройдут тематические дни. Каждый день фестиваля, начиная с 13 мая, будет посвящен одному из этапов свадебного обряда: сватовству, помолвке и обручению, девичнику и мальчишнику, выкупу и свадебным гуляниям, свадебному пиру.
Завершится фестиваль ярко - кульминационной точкой станет масштабный свадебный флешмоб, в котором примут участие все зрители.
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