Танцоры из Мордовии победили на международных соревнованиях в Китае

В Мордовии назвали победителя конкурса «Учитель года»
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Турнир Landuo Cup-2024 в китайском Цзиньхуа собрал представителей шести стран - КНР, Монголии, Малайзии, Казахстана, Узбекистан и России. Выступления танцоров оценивала международная судейская коллегия в составе 43 человек.
По информации Минспорта РМ, представители Мордовии - воспитанники танцевально-спортивного клуба «Империя» из Саранска, в составе российской сборной команды завоевали несколько наград.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись Глеб Пресняков и София Тюрина (категория «Молодежь», европейская программа), а также Иван Автаев и Карина Шемсутдинова (категория «Юниоры 2 + Молодежь», европейская программа).
Третье место на турнире заняли Иван Немцев и Софья Зыкова (категория «Юниоры 2», европейская программа).
Как сообщается, по окончании церемонии награждения пары исполнили танец победителей под флагом своей страны.
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Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
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