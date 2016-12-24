В Мордовии на благоустройство общественных территорий в 2024 году потратят более 181 млн рублей

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В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году в Мордовии будет благоустроено 11 общественных пространств.
На эти цели направят более 181 млн рублей, из которых более 175 млн рублей – средства федерального бюджета.
На некоторых объектах работы уже начались. Так, идет благоустройство площади по ул. Гожувской в столице республики. Здесь обустроят торгово-развлекательную зону, детскую площадку с качелями и горками, место для отдыха горожан. Также в Саранске приведут в порядок сквер около администрации Октябрьского района.
В Рузаевке благоустраивают Аллею Славы по ул. Куйбышева. Здесь планируется обновить ротонду и «Звезду», заменить брусчатку, асфальтовое покрытие и установить скамейки. В Лямбире также приступили к благоустройству парковой зоны по ул. Ленина.
Кроме того, в этом году будут благоустроены: Сквер в Краснослободске, общественная территория в селе Атяшево, общественное пространство в Больших Березниках, центральная площадь в Старом Шайгове. А также Парки в Дубенках, Зубовой Поляне, Умете и Чамзинке.
По всем объектам благоустройства заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ.
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