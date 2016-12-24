Танцоры из Мордовии победили на международном турнире в Китае

Турнир Landuo Cup-2024 в китайском Цзиньхуа собрал представителей шести стран - КНР, Монголии, Малайзии, Казахстана, Узбекистан и России. Выступления танцоров оценивала международная судейская коллегия в составе 43 человек.



По информации Минспорта РМ, представители Мордовии - воспитанники танцевально-спортивного клуба «Империя» из Саранска, в составе российской сборной команды завоевали несколько наград.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Глеб Пресняков и София Тюрина (категория «Молодежь», европейская программа), а также Иван Автаев и Карина Шемсутдинова (категория «Юниоры 2 + Молодежь», европейская программа).

Третье место на турнире заняли Иван Немцев и Софья Зыкова (категория «Юниоры 2», европейская программа).



Как сообщается, по окончании церемонии награждения пары исполнили танец победителей под флагом своей страны.