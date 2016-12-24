Президент России наградил медалью Луки Крымского семь медицинских работников из Мордовии

Указом Президента РФ от 14 июня 2023 года за вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награждены:

- врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации Республиканской клинической больницы № 4 АСАИНОВ Илдар Мянсурович

- врач-хирург хирургического отделения Республиканской клинической больницы № 4 БОГДАШКИН Павел Михайлович

- врач-хирург хирургического отделения Мордовской республиканской центральной клинической больницы БРЫНДИН Сергей Васильевич

- медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации № 1 Мордовской республиканской центральной клинической больницы ВЕНЧАКОВА Александра Анатольевна

- операционная медицинская сестра операционного блока Мордовской республиканской центральной клинической больницы КЛИПИКОВА Елизавета Викторовна

- старшая медицинская сестра хирургического торакального отделения Республиканской клинической больницы № 4 МАНЕРОВА Марина Владимировна

- врач-хирург хирургического отделения Республиканской клинической больницы № 4 ОРЛОВ Юрий Алексеевич.