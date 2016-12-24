Президент России наградил медалью Луки Крымского семь медицинских работников из Мордовии

Фабрика красоты
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
Указом Президента РФ от 14 июня 2023 года за вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награждены:
- врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации Республиканской клинической больницы № 4 АСАИНОВ Илдар Мянсурович
- врач-хирург хирургического отделения Республиканской клинической больницы № 4 БОГДАШКИН Павел Михайлович
- врач-хирург хирургического отделения Мордовской республиканской центральной клинической больницы БРЫНДИН Сергей Васильевич
- медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации № 1 Мордовской республиканской центральной клинической больницы ВЕНЧАКОВА Александра Анатольевна
- операционная медицинская сестра операционного блока Мордовской республиканской центральной клинической больницы КЛИПИКОВА Елизавета Викторовна
- старшая медицинская сестра хирургического торакального отделения Республиканской клинической больницы № 4 МАНЕРОВА Марина Владимировна
- врач-хирург хирургического отделения Республиканской клинической больницы № 4 ОРЛОВ Юрий Алексеевич.
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В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
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