В Саранске покажут сакральные образы древних финно-угров

16 июня в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина начнет работу культурно-просветительский выставочный проект «Рыба, Птица, Конь»: сакральные образы древних финно-угров от археологических артефактов до этнофутуристических произведений».

Проект организован музеем совместно с Институтом национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева и при участии члена Союза художников России Юрия Дырина. Проект приурочен к проведению II Всероссийского форума финно-угорских народов, который состоится в Саранске 15–19 августа этого года.

На выставке будут представлены предметы археологической и этнографической коллекций краеведческого музея им. И.Д. Воронина, декоративно-прикладное искусство и дизайн костюма от студентов и преподавателей ИНК МГУ им. Н.П. Огарева, живописные произведения этнофутуриста Юрия Дырина.