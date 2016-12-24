Глава Мордовии - о работе с бизнесом: «Если мы видим проблему - значит, наполовину она уже решена»

21 апреля в Доме Республики обсудили итоги работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. В мероприятии приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, генеральный директор АНО Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко, представители органов государственной власти РМ, контрольно-надзорных органов, региональных общественных объединений.

В республике налажен открытый и конструктивный диалог по вопросам снижения административного давления на бизнес, обеспечения защиты прав и законных интересов предпринимательского сообщества. Важнейшая задача, над которой работают все органы власти региона, - создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в республику.

Напомним, платформа «ЗаБизнес.РФ» была создана в 2019 году по поручению Президента страны Владимира Путина. В случае, если на бизнес оказывается давление, платформа позволяет предпринимателю обратиться к центральному аппарату правоохранительных органов. Ни одно обращение не может остаться незамеченным, это дает возможность силовым структурам понимать, как регионы работают с бизнесом.

В прошлом году республика подписала с платформой соглашение о сотрудничестве, в Саранске была проведена Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов».

Глава Мордовии напомнил, что Президент страны Владимир Путин на недавней встрече с бизнесом подчеркнул: к любой спорной ситуации нужно подходить взвешенно, разбираться очень внимательно.

«У нас полное понимание с Прокуратурой, МВД, налоговой службой, со всеми правоохранительными органами по этим вопросам, - сказал Артём Здунов. - В качестве позитивного тренда отмечу, что за последний год предпринимательское сообщество показывает большую социальную ответственность, вовлеченность в процессы жизни общества, в том числе по поддержке участников СВО и их семей. И мы бизнесу тоже помогаем: и с заказами, и со сбытом продукции. Про проблемные вопросы тоже не будем забывать. Если мы их видим - значит, наполовину они уже решены».

Элина Сидоренко отметила, что в республике налажено полное взаимодействие между бизнесом и властью. «Мы видим хорошую ситуацию в регионе. Артём Алексеевич, большое спасибо вам за серьезную, качественную работу - за этот год результат просто ошеломляющий. Это коллективная работа органов исполнительной власти, надзорных органов, деловых объединений и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РМ. Мы не наблюдаем сегодня жалоб предпринимателей на силовое давление - в этом большая заслуга прокурора Мордовии Сергея Юрьевича Лапина».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РМ Елена Юрченкова доложила об итогах работы за прошлый год. Регулярные встречи Главы республики с бизнесом, взаимодействие с депутатами Госдумы от Мордовии Василием Пискаревым и Юлией Оглоблиной, предметная работа по жалобам предпринимателей, принесли хорошие результаты. От бизнеса стало поступать меньше обращений земельно-имущественного и налогового характера, жалоб по государственным и муниципальным контрактам. Все это, как подчеркнула Елена Юрченкова, говорит об общем самочувствии бизнеса в регионе.

Глава республики поставил задачу не снижать темпы этой работы, внимательно относиться ко всем инициативам предпринимательского сообщества и поддерживать их предложения, в том числе законодательно.