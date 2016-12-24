На форуме «Метеор» разработают проекты, направленные на развитие Приволжского федерального округа

В Нижегородской области с 4 по 9 июля пройдет Форум Приволжского федерального округа «Метеор» платформы Росмолодежь.События, в этом году он входит в линейку событийной программы «Культурная столица года – 2024» (Нижний Новгород). Участники пройдут образовательную программу по одному из семи треков и смогут разработать проекты, которые будут направлены на развитие молодежной культуры Приволжского федерального округа.

«Мы ждем на форуме «Метеор» молодежь со всей России, развивающую себя и культуру, готовую открывать в себе новые грани таланта и менять мир вокруг – к лучшему. Образовательная и культурно-просветительская программа Форума построена на важной взаимосвязи инноваций и традиций, за которыми следуют неожиданные варианты сотрудничества и смелые решения. Для нас крайне важно, что заказчиками итоговых продуктов образовательных треков выступают культурные институции со всего Приволжского федерального округа. Вместе с будущими «метеорами» развиваем креативные индустрии и молодежную культуру в нашем округе и в России в целом», – рассказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Участники трека «Движение навстречу» смогут пройти ассессмент для волонтеров по 6 ключевым компетенциям: лидерство, ответственность, коммуникабельность, работа в команде, стрессоустойчивость, мотивация. По итогу ассессмента будут определены лучшие волонтеры трека, а каждый участник получит индивидуальные листы – карту развития профессиональной деятельности с рекомендациями и оценкой компетенций.

Для продюсеров, режиссеров и артистов, выбравших трек «Полет творчества», на мастер-классе «Нейрофизиология и вдохновение» расскажут, как с биологической точки зрения работает вдохновение, а эксперты трека расскажут о возможностях интеграции AI в подготовке мероприятий – создании концептов. По итогу образовательного трека полученные знания участники интегрируют в свою деятельность и разработают концепции событий и мероприятий для компаний и организаций Приволжского федерального округа в сфере креативных индустрий.

Одним из уникальных мероприятий трека «Инвестируй в будущее» станет медитативная практика, благодаря которой на основе ценностей молодых бизнесменов будут разработаны бизнес-идеи. Также на форуме каждый сможет принять участие в бизнес-игре «Бизнес – это про деньги, клиент голосует рублем». Участники игры получат определенную сумму на свой расчетный счет, которую смогут потратить на покупку и продажу своих услуг в специально отведенное время в программе.

Образовательный трек «Прямой эфир» направлен на работу с участниками, которые развиваются в медиасреде. Программа построена таким образом, чтобы закреплять теоретические знания участники смогут на практике. Во время Форума участники будут создавать медиапродукты для креативных кластеров и культурных объектов, театров и музеев, брендов и событий, учитывающих культурный код Приволжского федерального округа.

Участники трека «Сила мысли» смогут выбрать свое направление: «Мам, я программист» (для разработчиков) или «Хочу в IT» (гуманитарное направление IT для менеджеров и дизайнеров, а ключевыми задачами трека станет разработка решения внутри команд на основе технических заданий реальных заказчиков в культурной сфере. Ежедневно в рамках программы трека будут проходить рабочие сессии – встречи с заказчиком для доработки решений, которые смогут воплотиться в жизнь.

Участники трека «Движение Первых» разработают концепцию мюзикла «Сказки народов Поволжья». Авторами и участниками мюзикла станут представители первичных отделений Движения Первых, которые также создадут видеоподкасты на тему народных игр России.

Участниками трека «Регион для молодых» станут руководители культурных кластеров, молодежных центров и арт-резиденций, которые смогут ознакомиться с успешным опытом внедрения Молодежных центров и Домов культуры в креативный кластер со стороны бюджетных учреждений. Направление поможет выстроить систему взаимодействия внутри пространств, чтобы сделать их точкой притяжения для молодежи. Также участники трека смогут узнать о том, как создать с точки зрения планировки здания и организации пространства место, в котором хочется находиться молодым людям. По окончанию Форума будут разработаны методические рекомендации, которые участники заберут в регионы и смогут применить на практике. Руководителем направления выступает руководитель Федеральной сети арт-резиденций «Таврида.АРТ» Тимур Фаляхов. Трек проводится в партнерстве с «Таврида.АРТ» (проект Росмолодежи). «Таврида.АРТ» – это арт-кластер и большое сообщество неравнодушных специалистов и творческой молодежи, которое преображает территории и развивает принципиально новые пространства в Крыму и в других регионах нашей страны.

Зарегистрироваться на Окружной молодежный форум «Метеор» может любой молодой человек со всей России от 14 до 35 лет через платформу «Росмолодежь.События» по ссылке https://events.myrosmol.ru/forums/meteor_2024/. Регистрация продлится до 20 мая включительно.

Организаторами форума «Метеор» являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Нижегородской области, министерство молодежной политики Нижегородской области и Молодежный центр «Высота».