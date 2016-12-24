В Саранске на маршруты общественного транспорта выпустят больше техники

20 мая заместитель Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев вновь лично проверил в Саранске работу общественного транспорта в час пик.

«Порядка двух недель назад, в связи с жалобами жителей на работу общественного транспорта, мы начали усиливать маршруты и проводить работу по увеличению количества машин на линиях. Сегодня проверил интервал движения на 17 и 15 линиях, в среднем ждать пришлось 15-20 минут. В целом, работа транспорта Горэлектротранса стабильна, однако к частным перевозчикам есть вопросы. Пока стоял на остановке, наблюдал, как мимо проезжали переполненные Газели. Тут необходимо усилить работу с частными перевозчиками и договориться об увеличении количества транспорта и рейсов в часы пик», - сказал Батыр Эмеев.

Он также сообщил, что на данный момент по городу дополнительно выпущено 7 машин, из них 4 - отремонтированные троллейбусы. Вместе с тем увеличено количество рейсов автобусов и троллейбусов за счет сокращения остановок в депо.

Также планируется «перекинуть» муниципальный габаритный транспорт на загруженные маршруты, такие как 1, 8, 17, 27 и т.д., а на менее востребованных маршрутах запустить частного перевозчика на малогабаритном транспорте. Активно ведется работа и по привлечению кадров.

«Вопросов еще много, будем решать! Хочу заверить, что такая работа ежедневно проводится и будет доведена до конца. Буквально час назад встречался с частными автотранспортными предприятиями, обсудили причины переполненности частных маршруток», - подчеркнул заместитель Председателя Правительства РМ.

В 2022 году Горэлектротранс ежедневно выпускал на линию порядка 90-95 машин. На начало мая текущего года машин было всего 69. Сейчас их число довели до 76.

«Наша главная задача - довести количество техники минимум до 90 единиц в день, а также увеличить количество рейсов на линиях. Для этого проводится ремонт всей техники Горэлектротранса. Сейчас на ремонте 16 машин, и это требует времени», - добавил Батыр Эмеев.