На выставке «Россия» представят МГУ им. Н.П. Огарева

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22 мая на ВДНХ состоится день открытых дверей российских вузов, в том числе — Мордовского госуниверситета.
В павильоне №75 на стенде Республики Мордовия активности начнутся в 11:00. С этого времени и до 12:00 пройдет мастер-класс: вместе с учеными вуза посетители смогут нарезать фольгу и расфасовать ее в зип-упаковку для того, чтобы получить беспламенный нагреватель пищи.
С 12:00 до 13:00 на стенде пройдет онлайн-квиз про университет: при успешном прохождении участники получат сертификат и мерч вуза.
С 13:00 до 14:00 состоятся два мастер-класса по естественным наукам — посетители смогут собрать лазер своими руками и принять участие в интерактивном кейсе с научными разработками по биотехнаправлению.
С 14:00 до 17:00 гостей выставки ждут творческие мастер-классы по каллиграфии, росписи по керамике, дереву и ткани, изготовлению обереговой куклы.
В промежутках между мероприятиями выступят творческие коллективы студентов вуза с национальными песнями и танцами, а также пройдет показ коллекции сценических костюмов от театра моды «Иненармунь».
Кроме того, на протяжении всего дня можно будет увидеть разработки ученых вуза - пористую стеклокерамику, самоклеящиеся радиопоглощающие материалы, рекуператор, фитосветильник и другие.
А ученые-медики подготовили для посетителей биоимпеданс — диагностику совокупной оценки белкового, липидного и водного обмена в организме человека, которую также можно будет пройти в течение всего дня.
В павильоне №57 с 11:00 до 11:35 в лектории выступят ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко и молодые ученые университета. Они расскажут о фотонике, инновационном сельском хозяйстве, биотехнологиях и о том, как поднять стартап. Зарегистрироваться можно по ссылке.
«Участие в дне открытых дверей на выставке «Россия» для нашего университета большая честь. Мы основательно и долго готовились к этому мероприятию, собрали воедино все то, что отображает наш вуз — науку, образование, творчество, которым огаревцы полноценно посвящают себя. Вас ждет выставка разработок мордовских ученых, уникальные мастер-классы от профессионалов своего дела и знакомство с мордовской культурой. Приходите к нам на стенд республики и откройте для себя много нового!» — отметил Дмитрий Глушко.
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Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
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