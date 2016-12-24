На выставке «Россия» представят МГУ им. Н.П. Огарева

22 мая на ВДНХ состоится день открытых дверей российских вузов, в том числе — Мордовского госуниверситета.

В павильоне №75 на стенде Республики Мордовия активности начнутся в 11:00. С этого времени и до 12:00 пройдет мастер-класс: вместе с учеными вуза посетители смогут нарезать фольгу и расфасовать ее в зип-упаковку для того, чтобы получить беспламенный нагреватель пищи.

С 12:00 до 13:00 на стенде пройдет онлайн-квиз про университет: при успешном прохождении участники получат сертификат и мерч вуза.

С 13:00 до 14:00 состоятся два мастер-класса по естественным наукам — посетители смогут собрать лазер своими руками и принять участие в интерактивном кейсе с научными разработками по биотехнаправлению.

С 14:00 до 17:00 гостей выставки ждут творческие мастер-классы по каллиграфии, росписи по керамике, дереву и ткани, изготовлению обереговой куклы.

В промежутках между мероприятиями выступят творческие коллективы студентов вуза с национальными песнями и танцами, а также пройдет показ коллекции сценических костюмов от театра моды «Иненармунь».

Кроме того, на протяжении всего дня можно будет увидеть разработки ученых вуза - пористую стеклокерамику, самоклеящиеся радиопоглощающие материалы, рекуператор, фитосветильник и другие.

А ученые-медики подготовили для посетителей биоимпеданс — диагностику совокупной оценки белкового, липидного и водного обмена в организме человека, которую также можно будет пройти в течение всего дня.

В павильоне №57 с 11:00 до 11:35 в лектории выступят ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко и молодые ученые университета. Они расскажут о фотонике, инновационном сельском хозяйстве, биотехнологиях и о том, как поднять стартап. Зарегистрироваться можно по ссылке.