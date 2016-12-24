Артём Здунов принял участие в пленарном заседании регионального этапа всероссийских Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений

20 мая в Мордовии проходит региональный этап всероссийских Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений. Это площадка для всестороннего разговора педагогов, ученых, представителей духовенства и общественных организаций о духовно-нравственном воспитании молодежи. В пленарном заседании чтений приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Глава республики отметил, что к нашей молодежи всегда было и будет большое внимание со стороны внешних сил – важно не допустить проникновения чужеземной идеологии.

«Мы стараемся дать образование, стараемся правильно воспитать молодых людей, но не будем забывать, что на нашу молодежь есть планы и у наших недругов. Общая задача – поставить заслон этим коварным планам», - сказал Артём Здунов.

Работа в республике в этом направлении проводится системная. За последние два года подписаны соглашение о взаимодействии между основными министерствами, ведомствами, университетами и Русской православной церковью. Кроме того, создана необходимая нормативная база, в регионе работает духовная семинария. На регулярной основе проводятся мероприятий для молодежи – такие как, всероссийский театральный фестиваль нахимовцев и кадет «Гардемарины», премия «Время героев» и другие.

За личное участие в просветительской деятельности и выстраивание полноценной работы в этом направлении руководитель региона поблагодарил владыку Зиновия.

Напомним, что в мае текущего года указом Президента страны утверждены Основы государственной политики России в области исторического просвещения. Именно этот документ определяет, как государство будет заниматься воспитанием и историческим просвещением граждан.

Было подчеркнуто, что нормами российского общества, которые складывались веками, являются многодетная семья и суверенная, сильная Россия. Именно об этом нужно говорить, защищать и хранить эти ценности в обществе. Особое внимание Артём Здунов уделил патриотическому воспитанию молодежи и сплочению общества через личный пример. Большое значение в этой работе имеет взаимодействие с подрастающим поколением участников СВО. Такой подход положительно повлияет на сохранение исторической правды.

«Многое в республике уже делается, но должна быть системность. Такие семинары очень важны идеологически и с точки зрения методологии. Лучший опыт надо передавать нашим соседям, нашим друзьям в новых регионах. Надо им делиться. Поэтому я с большим оптимизмом смотрю на то, что такие мероприятия у нас проводятся регулярно», - сказал Артём Здунов.

Участников Кирилло-Мефодиевских чтений приветствовал митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Он подчеркнул, что своим указом об основах духовно-нравственных ценностей Президент России заложил основы государственной политики.

«Человек, потерявший духовность, утрачивает цели, связанные со служением, жертвенностью и любовью. А именно на этих основах должна строиться благополучная семья. Наша задача – восстановить традиции, которые были всегда характерны для России. И если подходить системно, тогда духовность станет основой воспитательного процесса личности человека», - отметил владыка.