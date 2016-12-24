В Саранске на Радоницу будет организовано движение общественного транспорта в направлении Пушкинских и Ключаревских кладбищ

По информации Администрации города, 25 апреля в день особого поминовения усопших будет организовано движение общественного транспорта от автовокзала Саранска в направлении Ключаревских кладбищ (проезд платный). На территории кладбища № 4 будет организована бесплатная перевозка пассажиров автобусами марки «ПАЗ».



Также от остановки общественного транспорта «Николаевка» в р.п. Николаевка в направлении Пушкинских кладбищ будет работать автобусный маршрут №25.



При этом, муниципальные власти обращаются к автовладельцам с просьбой 25 апреля при посещении городских кладбищ, расположенных по Ключаревскому шоссе, отказаться от пользования личным транспортом и воспользоваться услугами общественного. Практика транспортного обслуживания в Дни особого поминовения усопших показывает, что из-за большого потока личного автотранспорта на дорогах возникают заторы, что приводит к увеличению времени в пути автобусов в 2-3 раза.

В случае, если нет возможности отказаться от личного автомобиля при посещении кладбищ, горожан просят перенести время поездки на период после 12.00.