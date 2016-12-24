Глава Мордовии призвал чиновников на местах, внимательно относиться к обращениям граждан

Быть ближе к населению, оперативно реагировать на обращения людей в социальных сетях - эти вопросы обсуждались 21 апреля в Саранске на образовательном форуме «Интернет-коммуникации в деятельности органов власти и местного самоуправления». В форуме приняли участие члены кабинета министров, главы районов республики, а также представители АНО «Диалог».

Глава Мордовии Артём Здунов, открывая мероприятие, подчеркнул, что качественная обратная связь с гражданами - очень важная составляющая работы органов власти и местного самоуправления. Социальные сети давно стали самостоятельной и полноправной частью связей с общественностью.

«Каждый день мы получаем различные сообщения, сигналы от людей. Каждый сотрудник органов власти должен уметь работать в соцсетях, реагировать на сообщения, при этом исключить формализм. Если человек спрашивает про конкретную дорогу, не надо отвечать, сколько дорог мы построили в республике за прошлый год – ведь человека интересует его конкретный случай, - сказал Артём Здунов. - Вчера встречался с военнослужащими, которые сейчас находятся в отпуске, от них тоже поступили конкретные вопросы: в том числе по приведению в порядок дороги, по уходу за родителями. Поэтому прошу очень внимательно относиться к этой работе, к обращениям граждан».

Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что сейчас Мордовия входит в число регионов-лидеров, которые наладили лучшую обратную связь с жителями посредством интернет-коммуникаций. Абсолютно все главы городов и районов республики имеют аккаунты в соцсетях, где стараются оперативно отвечать на обращения людей. «Хочу поблагодарить за это Артёма Алексеевича - видно, что такова позиция руководителя Мордовии: чтобы органы власти были максимально открытыми, - подчеркнул он. - Когда глава региона является драйвером этих процессов, тогда есть результат. Что и демонстрирует Мордовия».

В нашей республике работает Центр управления регионом, созданный для оперативного взаимодействия населения с региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. В соцсетях представлены все государственные организации Мордовии - это прямой канал связи с жителями, возможность довести до людей все самое важное, что происходит в каждом районе, в каждой больнице, в каждом образовательном учреждении.

Участники форума обсудили, как сделать интернет-коммуникации еще более качественными и полезными для людей.