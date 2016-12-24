Глава Мордовии поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны органов местного самоуправления Республики Мордовия!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Местное самоуправление играет ключевую роль в жизни населения. От вашей работы напрямую зависит экономическое развитие региона, благополучие бизнеса и социальное самочувствие жителей. Вы – первая инстанция, куда люди обращаются со своими просьбами и предложениями. В современном мире много каналов коммуникации и крайне важно поддерживать прямой диалог, реагировать на просьбы и инициативы. Это основа эффективной работы.

В последние годы вместе с вами мы активно работаем над расширением возможностей территорий и улучшением качества жизни в муниципалитетах. Благодаря поддержке федерального центра приняты важные решения по развитию инженерной инфраструктуры, строительству социальных объектов, продолжается работа по оздоровлению муниципальных финансов и привлечению инвестиций для развития производственных площадок.

Каждый из вас находится на службе интересов людей, Мордовии и России. Ваш профессионализм и неравнодушие играют важную роль в укреплении доверия граждан к институтам власти.

От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия, профессиональных успехов и достижений на благо жителей и родного края!

Глава Республики Мордовия А. Здунов